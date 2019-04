Actualidade

O ativista, músico e escritor Luaty Beirão assinalou que Angola tem "muito caminho a palmilhar" em áreas como a justiça ou a liberdade de imprensa, mas considerou "revigorante" que as pessoas já sejam ouvidas.

Em declarações à Lusa, à margem do encontro "Resistências Pacíficas: o Valor da Liberdade", organizado pela câmara municipal de Almada, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, o luso-angolano salientou que "há vícios, há coisas que são difíceis de desenraizar" e "ou se arrancam à força ou vão-se podando até ficar como a gente quer".

O 'rapper' destacou que "a imprensa não é amordaçada como antes, mas continua a ser controlada", instando os jornalistas a fazerem o seu trabalho em prol de "uma sociedade mais interventiva" e capacitada para "ajudar a tomar decisões" e da promoção da "transparência".