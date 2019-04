Actualidade

A UNESCO associou-se às comemorações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, reconhecendo-a como fadista, compositora e atriz, a dando uma "dimensão mais ampla" à cantora portuguesa, com a inscrição da data no seu calendário.

O apoio ao centenário da fadista foi dado na semana passada, com a aprovação pelo Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), da inscrição da comemoração do centenário do nascimento de Amália, no calendário de aniversários que a organização vai apoiar entre 2020 e 2021.

"A UNESCO não dá apoio financeiro, não é isso que estamos à procura. O que estamos à procura é de um reconhecimento que a UNESCO dá através da sua reputação e da possibilidade de conseguir que estas comemorações tenham uma dimensão mais ampla", disse António Sampaio da Nóvoa, embaixador de Portugal na UNESCO, em declarações à agência Lusa.