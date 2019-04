Actualidade

O jornalista e escritor brasileiro Eric Nepomuceno afirmou hoje que a democracia corre "um risco seríssimo" no Brasil, onde está em curso o que definiu como um "golpe de Estado perfeito", em que, "aparentemente, as "instituições funcionam".

Nepomuceno, que hoje participou no encontro "Resistências Pacíficas: o Valor da Liberdade", em Almada, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, disse que "não há tanques nas ruas" nem trabalhadores ou estudantes torturados ou fuzilados "exceto os negros e pobres", nem "polícia nas redações", porque não é preciso já que o "patronato é cúmplice do golpe".

O autor e tradutor lamentou que tenha sido derrubada "uma Presidente legítima [Dilma Rousseff] sem motivo algum" e que o ex-presidente Lula da Silva tenha sido preso com base nas "convicções de um sacripanta que se chama Sérgio Moro [ministro da Justiça de Jair Bolsonaro]", questionando a ética do magistrado que "recebeu um convite de Jair Bolsonaro no meio da campanha eleitoral".