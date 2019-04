Actualidade

O líder parlamentar do PS afirma que as alterações hoje apresentadas pela bancada socialista à proposta do Governo de revisão da Lei de Bases da Saúde visaram clarificar e consensualizar o diploma do executivo.

Esta posição de Carlos César consta de uma nota divulgada pelo grupo parlamentar do PS, na qual também se refere que as propostas de alteração da bancada socialista surgiram na sequência de um "diálogo" com a ministra da Saúde, Marta Temido.

Entre outras medidas, a bancada socialista defende que a futura Lei de Bases da Saúde deverá limitar a possibilidade de se fazerem novas Parcerias Público Privadas (PPP) no setor, embora não as proíba, e alargar o âmbito das isenções ao pagamento de taxas moderadoras.