O PAN considerou hoje que os jovens que interromperam o discurso de António Costa "ilustram bem a desconexão da classe política" em relação às preocupações ambientais, defendendo que a desobediência civil é das poucas formas de se fazerem ouvir.

Sinan Eden, um dos coordenadores dos ativistas do Extinction Rebellion Portugal, admitiu na terça-feira em entrevista à agência Lusa que ações como a que interrompeu o discurso do primeiro-ministro, na segunda-feira, podem repetir-se "a qualquer momento", explicando que o movimento internacional "é aberto e, por isso, quem se identifica com os princípios e reivindicações pode agir em seu nome.

"Os jovens que interromperam o discurso de António Costa ilustram bem a desconexão da classe política face às preocupações informadas e conscientes de cada vez mais pessoas em relação à maior crise que vivemos: a ambiental", defendeu o deputado único do PAN, André Silva, numa declaração à agência Lusa.