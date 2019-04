Actualidade

O governador do Estado brasileiro de São Paulo, João Doria, disse hoje que a obra de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, destruído por um incêndio em 2015, está em dia e que o local deverá reabrir no primeiro semestre de 2020.

"O cronograma das obras do Museu da Língua Portuguesa está em dia e [as obras] seguem o projeto anunciado. As obras serão entregues no primeiro semestre de 2020. A última informação que recebi do secretário [da Cultura Sérgio] Sá Leitão é de que as obras seguem o curso determinado", disse à Lusa, após uma reunião com correspondentes internacionais no Brasil.

Questionado sobre uma redução das verbas aplicadas na área da Cultura, que segundo a imprensa local poderia ter impacto no funcionamento de diversos museus do Estado, Doria afirmou que não houve cortes e que o Museu da Língua Portuguesa não poderia ser afetado, porque seu projeto de reconstrução utiliza recursos obtidos em parcerias firmadas com empresas privadas.