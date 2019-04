Actualidade

Os passes nos transportes públicos rodoviários na Lezíria do Tejo vão ter uma redução de 35% e entram em vigor em 01 de maio, tendo sido hoje assinados os contratos com as operadoras, disse o presidente da comunidade intermunicipal.

Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), disse à Lusa que os acordos hoje assinados no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) "asseguram uma redução de 35% nos passes dos autocarros e entram em vigor em 01 de maio".

"A breve trecho" será feito o mesmo ao nível do transporte ferroviário, "depois de obtido o contrato interadministrativo do Ministério das Infraestruturas, necessário para a assinatura do acordo com a CP", acrescentou.