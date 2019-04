Actualidade

O BE considerou hoje que as propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde apresentadas pelo PS "são um recuo" e acusou os socialistas de desautorizarem o Governo e terem "sucumbido à pressão dos grupos privados".

O PS entregou hoje no parlamento as suas propostas de alteração ao diploma de Lei de Bases da Saúde do Governo, onde propõe a dispensa de cobrança de taxas moderadoras nos cuidados primários de saúde e considera que a lei deve determinar a sua isenção em função da condição de recursos ou da especial vulnerabilidade do cidadão.

O grupo parlamentar socialista propõe também que as Parcerias Público Privadas (PPP) na saúde, no futuro, passem a ter um caráter temporário "supletivo" em relação à gestão pública, requerendo uma explicação "devidamente fundamentada".