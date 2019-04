Incêndios

O Observatório Técnico Independente criado pelo parlamento para acompanhar os incêndios florestais considerou hoje que o Governo tem dado às suas recomendações uma "menor atenção", apelando para que sejam úteis na discussão dos diplomas do setor.

"Tem havido alguma menor atenção para aquilo que são as recomendações sucessivas da segunda comissão técnica independente [dos incêndios de outubro de 2017] e do observatório", disse o presidente do Observatório Técnico Independente, Francisco Rego, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição pedida pelo PSD.

Francisco Rego referia-se às recomendações das duas comissões técnicas independentes que em 2017 analisaram os fogos de Pedrógão Grande e de 15 de outubro e às do Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais, organismo criado pela Assembleia da República em 2018.