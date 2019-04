Incêndios

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas assegurou hoje, no parlamento, a disponibilidade dos serviços consulares e diplomáticos portugueses no estrangeiro para informar e esclarecer sobre o sistema de informação cadastral simplificada, considerando "indispensável" a uniformidade da comunicação.

"Naturalmente que o Governo está disponível para participar nas sessões de esclarecimento que venham a ser necessárias", avançou o governante José Luís Carneiro, no âmbito de uma audição parlamentar sobre a proposta de lei do Governo para alargar o sistema de informação cadastral simplificada a todo o país, na Assembleia da República, em Lisboa.

Na perspetiva do titular da pasta das Comunidades Portuguesas, a proposta de lei do Governo "incorpora um compromisso de proximidade, que é muito relevante do ponto de vista do serviço prestado àqueles que mais distantes se encontram dos seus bens, neste caso dos seus prédios rústicos".