Actualidade

As candidaturas à segunda edição do programa "Habitar o Centro Histórico", que disponibilizará 50 fogos municipais e se estenderá às freguesias de Arroios e Estrela, deverão abrir em maio, anunciou hoje a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa.

À margem da reunião pública do executivo, que decorreu nos Paços do Concelho, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita na lista do PS), disse à Lusa esperar que, "no início de março, possam ser abertas as candidaturas" à segunda edição do concurso, aprovada hoje por unanimidade.

Na primeira edição do programa, em que foram atribuídas 66 casas das 100 disponíveis, estavam apenas abrangidas as freguesias de Santo António, Santa Maria Maior, São Vicente e Misericórdia, na zona histórica da cidade.