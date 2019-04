Actualidade

O BE "não teve nenhum sinal diferente do PS daquele que teve do Governo" nas alterações hoje apresentadas pelos socialistas à proposta de reforma da Lei de Bases da Saúde, afirmou a deputada socialista Jamila Madeira.

"O Partido Socialista e o Governo estão em perfeita sintonia com estas propostas de alteração. O PS apresentou estas propostas de alteração, mas o Governo, enquanto autor da proposta de lei, tem o maior interesse em trabalhar esta convergência e em construir as soluções que permitam a sua aprovação", disse Jamila Madeira, uma das subscritoras das propostas de alteração socialistas, em declarações à Lusa.

"O BE, primeiro, não dá lições de esquerda ao PS, mas, mais do que isso, não teve aqui nenhum sinal diferente do PS daquele que teve do Governo. Pelo contrário, trabalhámos com versões políticas que foram colocadas em cima da mesa, que foram evoluindo e que foram sendo testadas para verificar as possibilidades de convergência", explicou.