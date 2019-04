Actualidade

Líderes da União Europeia (UE) e do Japão reúnem-se hoje, em Bruxelas, para discutir a cooperação em áreas como o comércio e os temas regionais, numa cimeira que servirá também para preparar a reunião do G20 de junho.

A UE estará representada, no encontro, pelos presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk, enquanto em representação do Japão estará o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Um dos temas em foco será, desde logo, o comércio, esperando-se que os líderes da UE e do Japão reafirmem o seu compromisso com o acordo de comércio livre UE-Japão, ao mesmo tempo que fazem um balanço da parceria.