Actualidade

A vila de Soure, no distrito de Coimbra, recebe no fim de semana, pelo quarto ano consecutivo, uma prova da Taça da Europa de Escalada de Bloco para escalões jovens (dos 14 aos 19 anos).

Organizado pela Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME), em parceria com o Núcleo de Escalada de Soure, o evento reunirá "mais de 250 jovens atletas de 20 países", disse hoje à agência Lusa Bruno Gaspar, técnico da Federação.

A competição, integrada no calendário da IFSC (International Federation of Sport Climbing), é a primeira das três provas que contam para a edição deste ano da Taça da Europa, que também se disputa na Áustria e na Bulgária, onde termina no dia 25 de maio.