Actualidade

Ativistas do grupo ecologista Extinction Rebellion (XR) bloquearam hoje a entrada do edifício da bolsa de Londres, enquanto outros se manifestavam no alto de um comboio no décimo primeiro dia de protestos.

Estes ativistas fazem parte do mesmo grupo internacional que também integra os manifestantes que na segunda-feira interromperam o discurso do primeiro-ministro português, António Costa, no jantar de aniversário do PS, atirando aviões de papel para criticar a construção do aeroporto no Montijo.

O movimento internacional Extinction Rebellion (XR) - Rebelião de Extinção, em português - tem vindo a aproveitar várias iniciativas de visibilidade mediática para ativismo social não-violento. Em Portugal, já realizaram dez iniciativas.