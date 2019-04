Actualidade

O senador brasileiro Jacques Wagner admitiu hoje que o Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil tem responsabilidades na crise que se vive no país, mas o preço que está a pagar é demasiado alto.

Em entrevista à Lusa, o senador trabalhista considerou que o "PT tem uma grande responsabilidade [na crise política atual], principalmente na questão da reforma política, que devia ter sido feita no primeiro ano de mandato do Presidente Lula da Silva".

Quando questionado sobre se não sentia que as condições económicas, políticas e sociais que propiciaram a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais do ano passado eram responsabilidade dos governos anteriores, Wagner também respondeu: "Não há democracia sem boa legislação eleitoral, e a nossa legislação é obsoleta, a lei que organiza os partidos e as eleições devia ter sido mudada no primeiro ano do Governo Lula, em 2003, e a grande responsabilidade do PT é nesse aspeto".