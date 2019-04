25 Abril

A sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República começou hoje às 10:02, após o hino nacional pela banda da GNR, com o Presidente da República a entrar de cravo vermelho na mão.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou às escadarias do Palácio de São Bento, em Lisboa, pelas 09:45, de gravata azul e sem cravo na lapela, ao contrário do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que o recebeu e ao lado de quem passou revista militar, exibindo a flor que deu batizou a revolução do 25 de Abril.

Pelo quarto ano consecutivo, o chefe do Estado entrou para a cerimónia com o cravo na mão e não na lapela.