Actualidade

Um navio com 55 passageiros a bordo que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe naufragou hoje, existindo sete pessoas desaparecidas, disse à Lusa uma fonte que participa nas operações de socorro.

O navio "Anfitriti" faz normalmente a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, e naufragou às primeiras horas da manhã de hoje já próximo da ilha de destino, com 55 pessoas a bordo.

De acordo com uma fonte do navio da Marinha Portuguesa Zaire, que se deslocou para o local com mergulhadores para participar nas operações de socorro, sete pessoas permaneciam desaparecidas hoje às 10:30, hora de Lisboa.