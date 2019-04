Actualidade

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje a Coreia do Norte está pronta a avançar para a desnuclearização, mas precisa de sérias garantias de segurança para o fazer.

"É possível (...) a Coreia do Norte precisa de garantias de segurança, isso é tudo", disse Putin, em conferência de imprensa, após o encontro com o líder-norte coreano, Kim Jong-un, na cidade de Vladivostok, na Rússia.

Vladimir Putin afirmou que "não há segredos" ou "conspirações" com os Estados Unidos sobre as conversas que manteve com o líder norte-coreano sobre a desnuclearização da península coreana, sublinhando que Moscovo e Washington partilham o interesse no desarmamento da Coreia do Norte.