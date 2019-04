Actualidade

O número de pessoas desaparecidas hoje no naufrágio de um navio em São Tomé e Príncipe aumentou de sete para 11, disse o presidente do governo regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra.

"Até agora, a informação que temos é de que foram resgatadas 50 pessoas, 11 estão desaparecidas", disse José Cassandra.

O navio "Anfitriti" faz normalmente a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, e naufragou às primeiras horas da manhã de hoje, já próximo da ilha de destino, com mais de 60 pessoas a bordo.