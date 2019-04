Actualidade

A Comissão Europeia anunciou hoje, dia em que líderes da União Europeia (UE) e do Japão estão reunidos em Bruxelas, que algumas regras do mercado europeu serão aplicadas ao japonês para eliminar barreiras para as empresas.

Em comunicado, Bruxelas indica que em causa estão algumas regras do Regulamento relativo à Infraestrutura do Mercado Europeu (EMIR), que serão aplicadas ao japonês para "reduzir a carga regulamentar para as empresas da UE e do Japão".

"Isso permitirá que os participantes nestes mercados cumpram apenas um conjunto de regras e evitem regras duplicadas ou conflitantes", explica a Comissão Europeia.