25 Abril

O presidente do PSD rejeitou hoje que o partido esteja a fazer uma "política de casos", na polémica das nomeações familiares, e voltou a defender uma reforma profunda do regime para cumprir a ambição pedida pelo Presidente da República.

No final da sessão solene dos 45 anos do 25 de Abril, no parlamento, em Lisboa, Rui Rio salientou que a atual Constituição da República já tem mais anos que a sua antecessora e defendeu, como faz há vários anos, que só com reformas profundas o atual regime poderá "dar resposta aos anseios da população", na que considerou ser a principal mensagem do discurso do Presidente da República.

"Ou o regime se reforma, ganha vitalidade, torna-se mais democrático, responde melhor e podemos cumprir o desenvolvimento reclamado pelo Presidente da República, ou não o fazemos e estamos a debater no plano virtual", alertou.