Actualidade

A Casa Museu Oliveira Guimarães, no Espinhal, concelho de Penela, onde viveu Luís Oliveira Guimarães, fundador e primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, deve abrir ao público em 20 de julho, disse hoje fonte da família.

A apresentação do projeto decorreu hoje naquela localidade do distrito de Coimbra, no solar da família Guimarães, constituída por 38 divisões, cuja construção teve início em 1720, e que atualmente se encontra em obras.

"Uma percentagem significativa dos compartimentos vai ser aberta ao público, ainda que continue a ser uma casa habitada por nós, na lógica dos castelos ingleses", explicou à agência Lusa Paula Oliveira Guimarães, proprietária do espaço.