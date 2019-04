25 Abril

O Partido Ecologista "Os Verdes" disse hoje acompanhar as preocupações manifestadas pelo Presidente da República no plano sociedade e ambiental, realçando a necessidade de continuar a lutar por direitos fundamentais como a saúde e a educação.

Em declarações aos jornalistas, no final da sessão solene dos 45 anos do 25 de Abril, no parlamento, em Lisboa, o deputado José Luís Ferreira elogiou as preocupações ambientais manifestadas por Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente "a ameaça e necessidade de combater" o fenómeno das alterações climáticas.

"No plano social, os Verdes também querem sublinhar a necessidade imperiosa, para que o Presidente da República chamou a atenção, de valorizar os direitos que a nossa Constituição elege como fundamentais: o direito à educação, à saúde, ao emprego, à habitação e por aí fora", realçou.