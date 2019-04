Actualidade

A gigante chinesa das telecomunicações Huawei afirmou hoje ter recebido com "agrado" as notícias de que o Reino Unido vai permitir à empresa participar na construção de redes de Quinta Geração (5G).

A alegada decisão de Londres sucede apesar da pressão exercida pelos Estados Unidos para conter a empresa, por alegados riscos para a segurança.

"Estamos satisfeitos com o facto de o Reino Unido manter uma abordagem baseada em factos e reforçamos o nosso compromisso de continuar a trabalhar em cooperação com o Governo e com a indústria", afirmou a empresa, num comunicado enviado à agência Lusa.