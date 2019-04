25 Abril

O líder da bancada parlamentar do PS, destacou hoje que o 25 de Abril "é um dia de comunhão", referindo que os desafios de hoje são diferentes daqueles que se viveram em 1974.

"O dia 25 de Abril é um dia de comunhão, não é um dia de isenção", disse o socialista.

Falando aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa, no final da sessão solene comemorativa do 45.º aniversário do 25 de Abril de 1974, Carlos César destacou que "o Partido Socialista partilha a visão que hoje foi aqui expressa pelo senhor Presidente da República" no seu discurso durante a cerimónia.