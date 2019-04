25 Abril

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, assinalou hoje a convergência entre os discursos do 25 de Abril do Presidente da República e do BE em relação "a dois movimentos particulares de jovens ou os que lutam pela transformação do mundo".

"A sessão do 25 de Abril no parlamento é sempre uma sessão importante na afirmação da democracia, é uma sessão importante de memória, não por um particular apego ao passado, mas porque é preciso conhecer para construir para o futuro", começou por dizer Catarina Martins aos jornalistas, à saída da cerimónia comemorativa da Revolução dos Cravos, na Assembleia da República, em Lisboa.

A líder bloquista destacou do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "a referência a dois movimentos particulares de jovens ou os que lutam pela transformação do mundo e que o Bloco de Esquerda também assinalou no seu discurso".