Actualidade

O presidente italiano, Sergio Mattarella, e o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, depositaram hoje flores no Altar da Pátria, em Roma, para assinalar o Dia da Libertação, que marca o final da ditadura de Benito Mussolini em 1945.

Os dois dirigentes estavam acompanhados pela ministra da Defesa, Elisabetta Trenta, e pela presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi, ambas do M5S (Movimento 5 Estrelas, antissistema), que forma a coligação governamental com a Liga (extrema-direita).

Os líderes dos dois partidos do governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, respetivamente, mostraram uma vez mais hoje as divisões internas do executivo, enquanto o primeiro visitou uma sinagoga para assinalar a data, o segundo decidiu não participar nas iniciativas oficiais, indica a agência noticiosa espanhola EFE.