O treinador Luís Castro afirmou hoje que o Vitória de Guimarães precisa de superar a "desconfiança" gerada pelos últimos resultados para pontuar no terreno do Sporting, no sábado, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Após os desaires das últimas duas rondas, com Rio Ave (2-1) e Desportivo das Aves (2-0), o técnico admitiu que a "oscilação" de exibições e resultados da sua equipa o tem "surpreendido", apontando para a necessidade de recuperar o "equilíbrio defensivo" que já demonstrou para ganhar confiança.

"Temos de ser uma equipa que não entre em 'stress' competitivo durante o jogo, que não fique desconfiada com um momento menos bom do jogo. Temos de ser fortes para nos precavermos disso. Temos de voltar ao equilíbrio defensivo, algo que nos deu confiança para o momento ofensivo", disse, na conferência de antevisão à partida agendada para sábado, às 18:00, em Lisboa.