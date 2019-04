Actualidade

O secretário-geral do PCP advertiu hoje o PS de que vai ter de explicar melhor as alterações que apresentou à proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo no que toca às parcerias público-privadas (PPP).

Instado pelos jornalistas a pronunciar-se sobre as alterações apresentadas pelos socialistas à proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo, Jerónimo de Sousa respondeu que "o PS vai ter de explicar melhor na discussão na especialidade".

O grupo parlamentar do PS propôs na quarta-feira que as PPP na saúde, no futuro, passem a ter um caráter temporário "supletivo" em relação à gestão pública, requerendo uma explicação "devidamente fundamentada".