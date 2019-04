Migrações

Mais de 15.000 migrantes voltaram ao seu país de origem a partir da Grécia entre junho de 2016 e março de 2019, indicou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

No âmbito do programa de regresso voluntário e reintegração da OMI, voltaram a casa 15.258 pessoas de 70 diferentes países, maioritariamente do Paquistão, Iraque e Geórgia.

Dos regressados, 10.994 eram homens, 2.464 mulheres e 1.800 menores.