Actualidade

O treinador Daniel Ramos assegurou hoje que "a luta pelo título passa ao lado do Rio Ave", apesar de a formação vila-condense ainda receber FC Porto e Benfica na I Liga de futebol.

Na antevisão ao jogo com os 'dragões', da 31.ª jornada, marcado para sexta-feira, o técnico da formação vila-condense frisou que "independentemente do adversário" vai preparar todos os jogos até ao final do campeonato "da mesma forma".

"A luta do título passa-nos ao lado, temos dois jogos pela frente [FC Porto e Benfica] nos quais podemos ter uma certa intervenção, mas não queremos pensar nisso. Queremos levar o nosso campeonato até ao final e, independentemente dos adversários que tivermos pela frente, disputar o jogo da mesma forma, pensando em vencer", vincou Daniel Ramos.