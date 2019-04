Actualidade

O avançado Joca e o médio Vitó integraram hoje a convocatória do Rio Ave para a receção ao FC Porto, na sexta-feira, para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dois jogadores, que têm alinhado sobretudo pela equipa sub-23 dos vila-condenses, foram agora chamados ao lote dos eleitos do técnico Daniel Ramos para colmatar as ausências dos lesionados Diego Lopes e Leandrinho.

Também de fora das opções do treinador do Rio Ave para este jogo estão Fábio Coentrão, que terá de cumprir um segundo jogo de suspensão, e Galeno, que está em Vila do Conde por empréstimo dos 'dragões'