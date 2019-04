Actualidade

O belga David Goffin, 22.º do 'ranking' mundial, recebeu hoje o último convite para o quadro principal do Estoril Open em ténis, enquanto os portugueses Gastão Elias e João Domingues receberam os dois últimos para o 'qualifying'.

Em relação ao quadro principal, e já depois dos dois primeiros 'wild cards' terem sido atribuídos ao número dois nacional Pedro Sousa e ao espanhol Pablo Carreno-Busta, vencedor da edição de 2017, a escolha recaiu em Goffin, que tem como melhor o sétimo posto no 'ranking' e a presença na final do ATP Finals de 2017, bem como quatro títulos na carreira.

"Estou muito contente por receber um 'wild card' em cima da hora. Agradeço ao diretor do torneio e à sua equipa pelo convite. Será uma bela oportunidade que me permite jogar na próxima semana e estou muito entusiasmado por conhecer o novo evento que se realiza no Estoril. O meu treinador falou-me muito bem da zona de Cascais e espero corresponder com um desempenho de alto nível", disse David Goffin, em mensagem enviada à organização da prova.