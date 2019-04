Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que a função do Presidente da República não é ser "muleta" do Governo, nem da oposição, e que o partido "tem de andar por si próprio".

Durante uma visita à feira Ovibeja, Rui Rio reagia a uma questão dos jornalistas sobre se gostaria de uma intervenção mais crítica do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em relação ao Governo.

"Não, o PSD é oposição, tem de andar por si próprio, não tem de ter o Presidente da República (PR) como 'muleta'", frisou.