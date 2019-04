Sri Lanka/Ataques

As autoridades do Sri Lanka baixaram hoje para 253 o número de mortos nos atentados suicidas de domingo contra igrejas e hotéis, uma descida de 106 mortos face ao balanço anterior.

O pessoal médico terminou hoje as autópsias e reconheceu que as vítimas mortais, em que se inclui um português, foram contabilizadas mais do que uma vez, dado que estavam desmembradas, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde do Sri Lanka.

O número de mortos anterior cifrava-se em 359.