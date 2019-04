Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reforçou hoje que a "margem de erro é curta" nas quatro jornadas que faltam da I Liga de futebol e que espera encontrar "um adversário num bom momento" na sexta-feira.

Na conferência de antevisão do jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde, relativo à 31.ª jornada, o treinador portista voltou a falar da questão do calendário, numa semana atípica, em que o FC Porto não teve jogo a meio da semana.

"Nunca me desculpei com cansaço. Falei, depois do jogo com o Liverpool, do jogo com o Santa Clara, porque era extremamente injusto, no limite das 72 horas de descanso. Noutras situações nunca falei. Esse calendário frenético faz parte das grandes equipas até ao fim das competições. Agora, se queremos maior produtividade, uma imagem boa das nossas equipas, é preciso, internamente, perceber isso. Já me manifestei do que tem que ser a proteção das equipas portuguesas que jogam na Europa", frisou o treinador.