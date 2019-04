Actualidade

O presidente do governo regional do Príncipe, José Cassandra, disse hoje que o naufrágio do navio 'Amfitriti', que provocou sete mortos e 10 desaparecidos, "não pode ficar impune", lamentando que a ilha venha sendo afetada por acidentes marítimos nos últimos anos.

"Eu quero apelar a toda a população do Príncipe para que estejamos unidos. Pensamos que essa tragédia não pode ficar impune, tem que se fazer um inquérito profundo para se apurar responsabilidades e atuar em conformidade", disse José Cassandra, numa comunicação hoje na cidade de Santo António, capital da ilha do Príncipe.

O naufrágio do navio, que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, causou pelo menos sete mortos - quatro crianças e três adultos - e 10 desaparecidos, tendo sido resgatadas 55 pessoas com vida. Destas, três foram transportadas para São Tomé por estarem feridas com gravidade.