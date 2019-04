Actualidade

O estónio Ott Tanak (Toyota) é o primeiro líder do Rali da Argentina, quinta prova do Campeonato do Mundo, após vencer na quinta-feira a super especial de abertura.

Num troço de apenas 1,9 quilómetros, Tanak, atual terceiro classificado do mundial, foi o único a baixar dos dois minutos, tendo cumprido a distância em 1.58,6 minutos, menos 1,6 segundos do que o francês Sébastien Ogier (Citroen), campeão do mundo em título e segundo classificado do campeonato.

O britânico Kris Meeke (Toyota) efetuou o terceiro melhor tempo, com mais 1,7 segundos, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai), líder do mundial, fez a quinta marca, a 2,1 segundos de Tanak.