PR/China

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começa hoje simbolicamente na Grande Muralha uma visita de seis dias à China que termina em Macau, durante a qual será recebido pelo chefe de Estado chinês, Xi Jinping.

Marcelo Rebelo de Sousa vai participar em Pequim no fórum "Faixa e Rota", iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas da Ásia à Europa, no qual intervirá, no sábado, e depois fará uma visita de Estado à República Popular da China, entre segunda e quarta-feira.

A sua chegada a Pequim, em voo comercial, está prevista está para as 10:35 locais (03:35 em Lisboa) de hoje.