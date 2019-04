Actualidade

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, acredita que a situação na península coreana depende da "atitude" dos Estados Unidos, que acusou de "má fé", garantindo que o seu regime está preparado para qualquer "situação possível".

As declarações foram realizadas na cimeira que juntou Kim na quinta-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, e reproduzidas hoje pela agência de notícias norte-coreana KCNA.

O líder da Coreia do Norte não fez qualquer declaração no final da cimeira com Putin, na cidade russa de Vladivostok.