Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu hoje que a China vai aumentar em "larga escala" a importação de bens e serviços, numa altura em que Estados Unidos e Europa exigem acesso recíproco ao mercado.

"A China reduzirá ainda mais as suas taxas alfandegárias", afirmou Xi no discurso inaugural do Segundo Fórum "Uma Faixa, Uma Rota", que decorre em Pequim e que conta com a participação do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa altura de crescentes fricções comerciais com Washington, Xi Jinping afirmou que o país vai "abrir continuamente" o seu mercado e receber produtos com qualidade de todo o mundo.