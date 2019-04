Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou hoje o estabelecimento de "mecanismos regulatórios" para acordos internacionais, e prometeu que a China "reforçará a execução da lei" e os "direitos dos detentores estrangeiros" de propriedade intelectual.

"Os chineses cumprem sempre com o prometido", garantiu Xi, acrescentando que uma China "mais aberta interagirá melhor com o resto do mundo", trazendo "mais progresso e prosperidade para si e para todos".

Xi falava no discurso inaugural do Segundo Fórum "Uma Faixa, Uma Rota", que decorre em Pequim, e que conta com a participação do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.