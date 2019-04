Sri Lanka/Ataques

O extremista cingalês Zahran Hashim, figura-chave dos ataques terroristas no domingo de Páscoa do Sri Lanka, foi morto no atentado a um dos hotéis de luxo de Colombo, anunciou hoje o Presidente Maithripala Sirisena.

"O que os serviços de informação me disseram é que Zahran foi morto no ataque de Shangri-La no domingo de manhã", disse o Presidente do Sri Lanka aos jornalistas, sem especificar se o extremista foi um dos homens-bomba.

As autoridades do Sri Lanka baixaram na sexta-feira para 253 o número de mortos nos atentados suicidas de domingo contra igrejas e hotéis, uma descida de 106 mortos face ao balanço anterior.