Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou hoje que a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" ajudará muitos países a alcançarem os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, instando-os a "aproveitar bem" as oportunidades.

"A iniciativa pode trazer benefícios tangíveis para a vida dos diferentes povos", afirmou durante a sua intervenção na abertura do Segundo Fórum "Uma Faixa, Uma Rota", que decorre em Pequim, e que conta com a participação do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Guterres afirmou que a ONU "apoiará plenamente" os processos daquele gigantesco projeto internacional de infraestruturas lançado pela China que considerem o meio ambiente.