Europeias

A 'coligação' maioritária entre os conservadores e os socialistas está ameaçada nas próximas eleições europeias, com a ascensão de outras forças a comprometer o 'status quo' e o adiamento do 'Brexit' a 'baralhar' as contas no Parlamento Europeu.

Preponderante na assembleia europeia desde 1999, o Partido Popular Europeu (PPE) ocupou, nesta legislatura, a maior bancada do hemiciclo, com os seus 217 eurodeputados a representarem 28,9% do Parlamento Europeu (PE) e a serem diretamente 'responsáveis' pela escolha do presidente da instituição, o italiano Antonio Tajani, mas também pelo da Comissão Europeia, o conservador luxemburguês Jean-Claude Juncker.

Na correlação de forças no hemiciclo há muito que a esquerda europeia é a 'parceira' habitual do PPE, com as decisões maioritárias a serem tomadas pelas duas grandes famílias políticas europeias, sem necessidade de recorrer a terceiros - atualmente o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) tem 186 eurodeputados e os dois atingem uma maioria de 403 em 751.