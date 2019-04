Actualidade

O Governo garantiu hoje que "todos os processos" de regularização dos vínculos precários na Lusa estão concluídos e que agora cabe à administração avançar com a integração dos trabalhadores nos quadros da agência de notícias.

"No caso da Lusa já todos os processos foram concluídos e agora é apenas um processo de integração", afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, no plenário do parlamento, durante o debate sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

O ministro já tinha sido questionado pelo deputado do BE José Soeiro sobre o caso da Lusa e da RTP, mas foi em resposta à deputada do PCP Rita Rato que Vieira da Silva foi mais concreto.