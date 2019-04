Actualidade

A juíza do Tribunal Central Criminal de Lisboa despachou hoje o processo de Duarte Lima no sentido do cumprimento do mandado de condução à cadeia do ex-deputado.

Fonte oficial da comarca de Lisboa disse à agência Lusa que a juíza "despachou o processo no sentido de serem emitidos os mandados", e que "o processo está a ser cumprido".

O ex-líder parlamentar do PSD já tinha dado indicações de que pretendia apresentar-se voluntariamente na cadeia para cumprimento da restante pena a que foi condenado do processo Homeland, relacionado com burla ao BPN.