PR/China

O Presidente da República deixou hoje um apelo à "instalação de empresas" chinesas em Portugal e a "investimento no terreno", por exemplo, na indústria automóvel, e desdramatizou o fim da OPA da China Three Gorges à EDP.

"É o mercado a funcionar. Não há intervenção dos Estados, não houve sequer intervenção dos reguladores, é o mercado a funcionar. E, portanto, o mercado funciona nos termos em que deve funcionar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o fim da oferta pública de aquisição (OPA), durante uma visita à Grande Muralha da China.

Interrogado pelos jornalistas se o desfecho do processo pode colocar em causa o investimento da China Three Gorges na EDP, o chefe de Estado respondeu: "Não parece, não parece. Não há sinais nenhuns nesse sentido. Os sinais são os de que funciona o mercado tal como ele deve funcionar de acordo com o direito português e o direito europeu".