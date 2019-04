Actualidade

As duas vítimas da explosão de hoje numa pedreira em Marco de Canaveses sofreram ferimentos graves e foram transportadas de helicóptero para o hospital de Coimbra, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Os dois feridos, ambos do sexo masculino, foram assistidos no local do acidente por meios médicos das viaturas de emergência dos hospitais do Vale do Sousa, de Penafiel, e de São João, do Porto, apoiados pelos bombeiros de Marco de Canaveses.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente, ocorrido à 09:04, mas já decorrem as investigações às causas, segundo a proteção civil municipal.